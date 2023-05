Vida Urbana Lavrador leva tiro na perna e procura delegacia para apontar facção como responsável pelos disparos Mesmo baleado, homem fugiu e se escondeu na casa de vizinho no setor Olaria em Miracema

Natural de Miranorte, o lavrador J.A.P, de 46 anos, procurou a delegacia de Polícia de Miracema nesta quinta-feira, 4, depois de ser vítima de uma tentativa de homicídio em sua residência, no município de Miracema, na noite anterior. Ele acredita que os disparos possam ter sido efetuados por um membro de facção criminosa. De acordo com o relato do homem aos polici...