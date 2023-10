Vida Urbana Lavrador diz que matou em balneário por vingança. Vítima é filho de vereador de Lajeado “Ele me jurou de morte. Era ele ou eu”, disse o suspeito durante interrogatório sobre a morte em Balneário em Lagoa do Tocantins no domingo. Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência

Preso na fazenda onde trabalhava como lavrador, o lavrador de 25 anos que matou a facadas o agricultor Oscar Alves de Gouveia Júnior, de 24 anos, em um balneário na cidade de Lagoa do Tocantins, leste do Tocantins, disse que cometeu o crime por vingança. Na versão do suspeito, ao ser interrogado pelo delegado plantonista durante sua apresentação em Palmas, há trê...