Vida Urbana Lavrador de 48 anos é preso após esfaquear companheira em Paraíso do Tocantins Suspeito estava com uma faca e resistiu à prisão, segundo a Polícia Militar

Uma ocorrência por violência doméstica resultou na prisão de um lavrador de 48 anos na manhã do feriado de independência. O caso ocorreu na Rua Ari Barroso, no Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins. Os militares chegaram ao local acionados por sistema de ocorrências e encontraram o suspeito com uma faca na mão. Segundo um dos militares, mesmo com ordem para s...