Vida Urbana Lavrador de 47 anos procurado pela Justiça maranhense por homicídio é preso no Tocantins Militares capturaram o suspeito na madrugada deste domingo, quando ele apresentou suspeita ao avistar a equipe e apresentou documento falso durante a abordagem

Um lavrador de 47 anos, natural de Imperatriz (MA), acabou preso na madrugada deste domingo, 10, suspeito de um homicídio ocorrido no Maranhão. A prisão ocorreu por conta de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Maranhão em 2018. A caputra do suspeito ocorreu durante a madrugada, quando o homem demonstrou nervosismo e tentou seguir para o...