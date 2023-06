Vida Urbana Lavrador de 41 anos é preso por estupro de vulnerável em Guaraí Mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município, em março de 2022, foi cumprido na tarde de terça-feira

Preso na tarde de terça-feira, 27, em Guaraí, municipío localizado no noroeste do Estado, um lavrador de 41 anos, natural de Pedro Afonso, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável no município, emitido no dia 2 de março de 2022 pela 1ª Vara Criminal de Guaraí. O documento com data de validade para 23 de fevereiro de 2042, foi cumprido por vo...