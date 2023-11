Redação Jornal do Tocantins

Em 11 de novembro de 2017, o juiz Alessandro Hofmann Mendes, então titular da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, condenou um lavrador natural de Ponte Alta do Tocantins a 8 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma adolescente de 13 anos.

A pena deveria ser cumprida em regime inicialmente fechado na cadeia pública de Porto Nacional. O homem recorreu em liberdade, mas teve a sentença confirmada em 2019 pelo Tribunal de Justiça. No dia 30 de outubro daquele ano, o juiz da execução penal Allan Martins Ferreira expediu a ordem prisional após a decisão condenatória.

"Considerando que o réu foi condenado e até o presente momento não foi encontrado para iniciar o cumprimento da pena, expeça se mandado de prisão para inicio do cumprimento da pena", despachou no mandado de prisão, com validade até 10 de novembro de 2033.

Conforme o processo, o lavrador foi até a casa da família da vítima e chamou pelo pai dela, supostamente, para lhe cobrar uma dívida. O homem não estava, apenas a menina e a mãe. O homem então ameaçou matar as duas se a adolescente não a acompanhasse na moto que pilotava. Ele cobriu o rosto com um pano e a levou para um casa, onde a estuprou. Horas depois, a devolveu em casa. O depoimento da vítima e da mãe embasaram a condenação.

A.M.G, de 41 anos, foi preso no domingo à noite, no Jardim Aureny IV, na capital, próximo ao antigo Caic, por policiais do 6º BPM de Palmas, durante uma abordagem. Na manhã desta segunda-feira, 6, foi levada para a unidade prisional de Palmas.