Vida Urbana Lavrador condenado a 14 anos de prisão por furto e homicídio é preso no sul do Tocantins Homem teve pena regredida do regime semiaberto para fechado e tinha mandado de prisão pendente de cumprimento desde outubro de 2022

Um lavrador de 36 anos teve mandado de prisão cumprido na tarde do sábado, 25, em Figueirópolis, região sul do Tocantins. F.M.R, conhecido como “Cabecinha”, condenado a uma pena de 14 anos e seis meses de prisão. A prisão ocorreu quando militares de 7ª Companhia Independente de Policiamento Militar (7ª CIPM) realizavam patrulhamento de rotina no município quando...