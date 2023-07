Vida Urbana Lavrador cai da ponte no Rio Cunhãs enquanto fazia mudança e morre afogado em Bernardo Sayão Irmão acredita que houve um mal súbito com Pedro Ferreira Santos e chegou a pensar que a vítima estivesse de brincadeira

O lavrador araguainense Pedro Ferreira dos Santos, de 50 anos, morreu afogado na tarde de quinta-feira, 5, no rio Cunhãs, na zona rural de Bernardo Sayão, a 334 km de Palmas, noroeste do Tocantins. Segundo um irmão de Santos relatou na 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Colinas do Tocantins, a vítima tinha ido descarregar uma mudança de uma amiga....