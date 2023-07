Vida Urbana Lavrador aposentado de 49 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Nazaré Dois suspeitos chegaram de moto. Um deles chamou Cardoso para “caçar” do lado de fora do portão, antes de atirar.

O aposentado José Freitas Cardoso, de 49 anos, morreu assassinado com um tiro dentro de casa, no setor Central, em Nazaré, por volta das 20h30 de domingo. A filha do aposentado, uma babá de 27 anos, registrou a ocorrência depois de ser informada pela mãe. Segundo o relato, dois suspeitos chegaram de moto, pararam em frente da casa da vítima e chamaram "Cardo...