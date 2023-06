Vida Urbana Lavrador é preso em Palmeirante ao ser flagrado sobre uma mulher que dormia com o filho em rede Vítima de 22 anos acordou durante o estupro e pediu ajuda da irmã, que acionou a polícia. Defensoria quer a liberdade do suspeito, de 34 anos

Um lavrador de 34 anos acabou preso na zona rural de Palmeirante, norte do Tocantins, suspeito de estupro de vulnerável contra uma mulher de 22 anos. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 9, quando o suspeito tocou nas partes íntimas da vítima, que dormia na rede com seu filho. As informações são do registro policial na 6ª Central de Atendimento da Pol...