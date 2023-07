Vida Urbana Lavrador é morto a faca por suspeita de ter jogado cadeira na mãe e sobrinho é denunciado pela morte Jovem apanhou uma faca na casa da avó e segurou o tio com um mata leão antes de esfaqueá-lo até a morte, segundo relatório policial usado na denúncia ministerial

No dia 6 de junho deste ano, em Barra do Ouro, Luis Guida Silva estava sentado com a mãe na porta da residência, no centro da cidade, quando um sobrinho dele chegou por trás o dominou com um braço em volta do pescoço – um golpe chamado mata leão – o derrubou e lhe deu seis golpes de faca nas costas. A vítima morreu no local. O autor do confesso...