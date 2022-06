Vida Urbana Lavrador é denunciado por oferecer propina a policiais militares em Sampaio Ao atender ocorrência de perturbação do sossego alheio, o denunciado oferece a quantia de R$100 reais aos policiais para não registrar o BO contra ele

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público (MP) apresentou denúncia nesta segunda-feira, 6, em desfavor do lavrador Júlio Jacinto da Silva, de 55 anos, acusado por oferecer propina a policiais militares. O caso ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2022, por volta das 19h, na Rua Alfredo Paulino da Silva no município de Sampaio. O denunciado estava ouvind...