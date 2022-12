Vida Urbana Lavrador é denunciado por estupro de menina com quem vive em união desde agosto do ano passado Ministério Público diz que casal vive em união estável desde agosto de 2021 e aponta estupro de vulnerável para pedir a condenação do rapaz, hoje com 19 anos

Um lavrador de apenas 19 vai responder pelo crime de estupro de vulnerável após a denúncia feita pelo Ministério Público do Tocantins nesta segunda-feira, 19, na 1ª Escrivania Criminal de Itaguatins. De acordo com o processo, entre fevereiro e novembro de 2021, em Maurilândia, o lavrador praticou conjunção carnal, em continuidade delitiva, com uma ga...