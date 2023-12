O lavrador Lourivan Rodrigues Moura está condenado a oito anos e seis meses de prisão por assassinar a facadas Adenilson Assis Bonifácio em 2017 na cidade de Bom Jesus do Tocantins, nordeste do Estado. As informações são do Ministério Público.

Segundo o MP, a condenação é do Tribunal do Júri de Pedro Afonso de quinta-feira, 14. “Havia desavenças entre Lourivan e a vítima, motivadas pelo fato de que os dois mantiveram um relacionamento amoroso com a mesma mulher”, divulgou.

Segundo o órgão, no dia do crime, Lourivan foi até a casa de Adenilson, houve uma discussão e o ameaçou de morte. Depois, Adenilson e a namorada foram a um bar e receberam a informação que Lourivan circulava nas proximidades com uma faca.

Conforme o MP, Lourivan se escondeu nas imediações e atacou Adenilson quando ele retornava para casa.

“A vítima foi atingida por um golpe de faca nas costas e tentou correr, mas foi alcançada por Lourivan, que continuou a desferir os golpes, que resultaram na morte de Adenilson”, divulgou.