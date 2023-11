Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal do Júri de Pedro Afonso, região nordeste do Estado, condenou o lavrador José Maria Tavares de Souza, de 50 anos, a 21 anos, três meses e 29 dias de prisão pelo crime de feminicídio contra sua companheira, Maria Sonia Rodrigues Aguiar, em 15 de dezembro de 2021. A sessão ocorreu na terça-feira, 21.

Segundo a denúncia, o crime ocorreu por volta das 20h, na residência do casal, em uma fazenda na zona rural de Santa Maria do Tocantins, após uma discussão do casal.

Ainda conforme o documento, o lavrador usou um pedaço de madeira, espécie de lenha, e desferiu golpes na parte posterior da cabeça da vítima.

Na sequência, ainda golpeou o rosto de Maria Sônia, o que causou o afundamento do osso craniano, conforme consta do Laudo Pericial. O modo como a vítima foi atacada dificultou a sua defesa.

A Policial Militar (PM) atendeu a ocorrência e prendeu em flagrante o lavrador que ainda estava próximo ao local dos fatos.

A defesa de José Maria, representada por Wyury Henrique Siqueira Rodrigues, informou ao JTo nesta quinta-feira, 23 que irá recorrer da sentença. “A defesa foi feita através dos parâmetros legais, em atendimento ao princípio do contraditório da ampla defesa, que é por meio de tudo que foi apresentado, as provas, a defesa respeita a soberania do júri, e vai recorrer da sentença proferida”.