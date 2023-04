Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal do Júri realizado na terça-feira, 11, em Natividade, região sudeste do estado, condenou o lavrador Elcione de Jesus Rodrigues de Sousa a seis anos de prisão pela tentativa de homicídio de Nilton Ribeiro de Alexandrino.

O crime ocorreu em janeiro de 2020, quando Nilton foi esfaqueado no abdômen, ao tentar defender outra pessoa.

De acordo com o MP, a lesão só não causou sua morte em decorrência da agilidade no socorro médico recebido.

No tribunal, o MPTO foi representado pela promotora de Justiça Renata Rampanelli, que defendeu as teses de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.