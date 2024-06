Vida Urbana Lavrador é condenado a 30 anos de prisão por assassinar irmãos e tentar matar amigo de vítimas Crimes ocorreram em outubro de 2022, em Pequizeiro. Juiz também fixou uma indenização mínima, por dano moral, no valor de R$ 50 mil aos familiares das vítimas

Um lavrador, de 24 anos, que não teve a identidade divulgada acabou condenado a 30 e 3 meses de prisão, em regime fechado. A condenação ocorreu pela morte de dois irmãos e pela tentativa de homicídio de um amigo das vítimas. As informações são do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).