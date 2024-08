Vida Urbana Lavrador é condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato da ex a facadas Segundo o TJTO, o acusado vai aguardar preso na unidade prisional de Palmeirópolis o julgamento de seus recursos contra a condenação

O Tribunal do Júri da Comarca de Palmeirópolis condenou um lavrador de 51 anos a 14 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira, Leila Lúcia Moreira de Jesus. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). O crime ocorreu no dia 22 de setembro de 2023. Segundo o TJTO, o lavrador e a vítima conviveram por cerca de seis anos, ...