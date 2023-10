Vida Urbana Lavador de carros é preso após furtar hamburgueria recém-inaugurada e ser reconhecido nas filmagens Preso com chaves de fenda, tênis, mochila, caixa de som e diversas garrafas de bebida, suspeito confessou ter pulado o muro para entrar no local por volta de 1h da madrugada

O dono de uma hamburgueria recém-inaugurada em Palmas percebeu que havia sido furtado durante a noite ao chegar pela manhã e nota falta de produtos. As imagens mostram o suspeito de boné, calça preta e camiseta verde, entrar no local por volta da 1h da madrugada e retirar diversos produtos. As imagens foram compartilhadas em grupos de whatsapp e os policiais identi...