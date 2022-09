Vida Urbana Laudo confirma que peças do carro encontradas no local da morte de bióloga são da picape do suspeito Quatro pedaços do carro se encaixaram nas partes danificadas do carro; empresário suspeito alugou imóvel em Brasília 12 dias depois do atropelamento pelo prazo de um ano

Laudo produzido pelo 6º Núcleo Regional de Perícia de Porto Nacional confirma que as peças de veículo encontradas no local do acidente que matou a bióloga Perla Cruz do Nascimento Venturini, de 40 anos, no dia 3 de setembro, um sábado, se encaixam nas partes danificadas da picape modelo Hillux, conduzida pelo engenheiro civil Jaferson Sousa Carneiro, apontado c...