Vida Urbana Laudo aponta 23 lesões em Henry Borel e descarta acidente doméstico No documento, de 36 páginas consta hemorragias em três partes da cabeça do menino e todas elas correspondem a ações contundentes distintas

O menino Henry Borel, 4, morto no dia 8 de março, sofreu 23 lesões pelo corpo, de acordo com os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e da reprodução simulada, que o UOL teve acesso. Peritos descartaram a possibilidade de acidente doméstico com a suposta queda de Henry da cama, versão contada pelo vereador Dr. Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros. Segund...