Vida Urbana Latam é notificada por Procon após mudanças sobre uso de máscaras em voos De acordo com o órgão, a ação tem como objetivo evitar que os consumidores passem por transtornos e constrangimentos na hora do embarque

A companhia aérea Latam nesta foi notificada nesta quinta-feira, 18, pelo órgão de Defesa do Consumidor (Procon). O ato ocorreu para que a empresa divulgue todas as informações sobre a proibição do uso de alguns modelos de máscara em todos os voos da companhia. De acordo com o órgão, a ação tem como objetivo evitar que os consumidores passem por transtornos e cons...