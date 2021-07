Vida Urbana Lancha com nove pessoas afunda no lago de Palmas; ninguém se feriu Embarcação teria colidido em um tronco de árvore e afundado; ocupante utilizavam colete salva-vidas

No final de semana, uma lancha naufragou nas proximidades da Ilha do Paulo e Ilha Canela, cerca de 5km da Praia da Graciosa. O caso ocorreu no sábado, 10, e foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, 12. Conforme os Bombeiros, nove pessoas estavam na embarcação, que teria batido em um tronco de árvore e afundado em seguida. Entretanto, todos ...