O acesso à Ilha do Bananal pelo município de Lagoa da Confusão está interditado por decreto municipal baixado pelo prefeito Nelsinho Moreira na terça-feira, 30.

Segundo o artigo 9º do texto -que tem 16 artigos no total e quatro páginas-, a medida quer “evitar a contaminação das comunidades indígenas” por Covid-19.

A Ilha do Bananal acessada pelo município na altura da Barreira da Cruz é caminho para dezenas de aldeias indígenas de etnias como Karajá e Javaé, as mais conhecidas. Na terça, a prefeitura de Formoso do Araguaia, por meio da Secretaria da Saúde também adotou medidas de confinamento dos povos indígenas, ao impedir a entrada do povo javaé na cidade, como mostrou o JTo