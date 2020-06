Redação Jornal do Tocantins

A Prefeitura de Lagoa da Confusão instalou nesta quarta-feira, 3, barreiras de fiscalização sanitária nas avenidas que dão acesso à cidade para conter a propagação do novo coronavírus. Quem passa pelo local recebe informação, tem a temperatura aferida e recebe máscaras.

A ação das equipe é acompanhada pelo prefeito Nelsinho Moreira e pelo secretário de Saúde Edvaldo Lima e tem suporte da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal além da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

“Esta é uma força tarefa. O prefeito colocou toda a estrutura do Executivo a favor do combate à Covid-19. Para isto, contamos com a colaboração de todos”, afirmou Lima, por meio da assessoria.