Vida Urbana Lacen recebe máquina de extração para testes de Covid-19 e volta a realizar 100% dos exames no TO Segundo a Saúde Estadual, com esse equipamento os resultados podem ser divulgados em até 48 horas

Após registros de problemas com falta de material para exames desde julho, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) recebeu uma máquina de extração usada nos testes de Covid-19 e volta a realizar 100% dos exames no Tocantins. Esse equipamento é utilizado para a de extração do gene do vírus SARS-CoV-2 das amostras no processamento do teste de RT-PCR. Com o novo...