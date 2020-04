A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou na noite desta sexta-feira, 10, que não há registro de novos casos confirmados da Covid-19 (novo coronavírus) no Tocantins. Com isso, o Estado segue com 23 casos, sendo 15 em Palmas, seis em Araguaína, um em Dianópolis e mais um em Gurupi.

Em Palmas, a Prefeitura Municipal, que também envia boletim epidemiológico diariamente, informou em nota que nesta sexta não há “nenhuma atualização nos números relacionados à COVID-19”. Segundo o texto do município, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) não teve uma rotina de exames.

Questionada sobre a não realização de exames nesta sexta, a SES explicou que o Lacen “realizou cerca de 90 exames PCR-RT para detecção do novo coronavírus durante esta semana, não havendo exames pendentes conforme prazo estipulado pelo Ministério da Saúde [de 72 horas]”. O órgão informou também que não há pacientes internados aguardando resultados de exames.

A SES reforçou também que os dados contidos no boletim epidemiológico são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até às 17h. Já os casos confirmados após esse horário serão informados no boletim do dia seguinte.

Nesta sexta, segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), dos 15 casos com diagnóstico positivo para Covid-19 em Palmas, uma pessoa está hospitalizada na unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave, conforme boletim médico divulgado pelo hospital particular nesta sexta-feira, 10. Outros oito pacientes estão em isolamento domiciliar e seis estão recuperados e tiveram alta. Já na rede estadual de saúde,

O Tocantins continua sendo o único estado brasileiro a não registrar óbitos por Covid-19.