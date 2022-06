Vida Urbana Laboratórios de Palmas e Gurupi irão analisar amostras humanas recolhidas no Sicar No total serão analisadas 1.590 amostras, catalogadas pelo Lacen-TO e agora serão entregues aos laboratórios contratados de acordo com a região de residência dos pacientes

O primeiro lote das amostras de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) recolhidas do Sicar Eireli, laboratório fechado após intervenção da Vigilância Sanitária no mês passado em Palmas, será analisado por dois laboratórios, um de Palmas e outro de Gurupi. No total serão analisadas 1.590 amostras, catalogadas pelo Laboratório de Saúde Pública do Toc...