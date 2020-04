A procura pelo álcool em gel aumentou em todo mundo devido a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, e no Tocantins a situação não é diferente. A alta demanda faz com que o produto falte nas prateleiras e muitas vezes sejam comercializados a preços absurdos, conforme, inclusive, divulgado pelo Procon Tocantins que constatou a variação de 100% a 400% no valor do produto em Palmas, Araguaína e Gurupi nas últimas semana.

Ao levar essa situação em consideração, técnicos e pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins (UFT) iniciaram uma ação de ampliação na produção de álcool em gel nos Câmpus de Gurupi, Palmas e Araguaína.

Conforme a UFT, a ação visa contribuir com a demanda pelo produto por profissionais da saúde, instituições públicas e população de baixa renda. “Devido à situação apresentada pela pandemia do Covid-19, o produto tem muita procura, tornando-se escasso e com valor aumentado”, explica o professor Emerson Guarda, responsável pela produção do álcool em Palmas.

Gurupi

Em Gurupi, a Instituição, em parceria com a Universidade de Gurupi (UnirG), contabiliza que já foram produzidos 430 litros de álcool glicerinado, de acordo com disponibilidade de reagentes dos laboratórios do Câmpus, que foram distribuídos em 15 locais, como o Hospital Regional de Gurupi (HRG), o Hemonúcleo, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a UFT, para continuar a produção do álcool em gel, os cursos de Química e de Bioprocessos e Biotecnologia, sob a coordenação da professora Juliana Holzbach, busca firmar parcerias com a Prefeitura Municipal, empresas e outras instituições de ensino.

Araguaína

Também em Araguaína, sob a coordenação do professor Edenilson dos Santos Niculau, do colegiado de Química, a produção acontece a partir dos insumos da própria Universidade e a busca de parcerias com órgãos públicos e entidades privadas. No Câmpus a produção se concentra em álcool gel 70% (m/m) e álcool glicerinado 80% (v/v).

A prefeitura do município, inclusive, já garantiu a compra dos reagentes e outros materiais necessários à ampliação da escala de produção. Atualmente, fabricação ocorre em pequena escala, mas em breve poderá ser ampliada para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Universitário de Doenças Tropicais (HUDT).

Palmas

Já em Palmas, o Laboratório de Pesquisa em Química Ambiental e de Biocombustíveis (LAPEQ) vem produzindo álcool glicerinado e álcool gel, que a princípio foi distribuído entre os funcionários da UFT.

Entretanto, recentemente uma parceria recentemente firmada com o Ministério Público do Trabalho (MPT) do Tocantins possibilitou a ampliação da fabricação do produto. O material produzido no Câmpus será distribuído a entidades públicas.

Além disso, em Palmas o álcool produzido conta com um diferencial que é a utilização de outro gelificante em substituição ao Carbopol, reagente utilizado no álcool gel que simplesmente não é mais encontrado no mercado. “Em substituição, estamos usando Carboximetilcelulose: um polímero natural, inerte e mais barato que o Carbopol, mas com a mesma eficiência”, destaca o professor Emerson Guarda.