A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) anunciou na segunda-feira, 27, ter recebido 180 testes rápidos para diagnosticar a Covid-19, em testagem própria, no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Palmas. Até agora, a testagem dos casos notificados para a rede municipal da capital seguia para o Laboratório Central estadual, o Lacen.

A capital apresentava no domingo 1.386 notificações para síndrome gripal (SG) e Covid-19 dos quais 497 estão descartados para a doença e outros 33 estão confirmados. Entre as confirmações, houve uma morte, da servidora Francisca Romana no dia 14 de abril. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Semus, de número 38. Segundo eles, há 531 notificações que não estão testadas.

De acordo com as informações da Semus, divulgadas nesta segunda, os 180 constituem remessa do Ministério da Saúde para testar, prioritariamente, profissionais de Saúde e de segurança pública em atividade com sintomas da doença. Além desse grupo, idosos com 60 anos ou mais com sintomas de gripe também serão testados. Para os profissionais que testarem positivo, serão aplicados testes as pessoas que moram no mesmo endereço dos servidores.

Segundo o órgão, já houve 21 testes e um resultado positivo. Esse caso é um profissional de saúde que havia feito teste om resultado positivo em exame anterior no Lacen . Segundo assessoria de imprensa da Semus, esse profissional fez um reteste no laboratório municipal, “para validar a eficiência dos testes rápidos” recebidos pelo município.

Nas informações divulgadas pela Semus à imprensa, a biomédica Edith Ione Araújo Pontes, responsável técnica pelo laboratório palmense, explica que esses testes rápidos detectam anticorpos e por isso só devem ser aplicados em pessoas que tenham iniciado os sintomas de Covid-19 pelo menos há sete dias.