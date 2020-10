Vida Urbana Laboratório de testagem molecular em Araguaína é estruturado e deve começar a funcionar em novembro Servidores que atuaram na unidade passam por treinamento; local recebeu doações de instituições públicas e privadas para ser estruturado

A estruturação do laboratório de análises moleculares para diagnóstico da Covid-19 em Araguaína finalizou nesta sexta-feira, 23, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Esse laboratório possibilita a realização de exame diagnóstico com a técnica RT-PCR, mais eficaz para detecção da doença no início dos sintomas. A...