Léo Pinheiro, de 38 anos, nascido em Mara Rosa, Goiás, que se mudou para o Tocantins ainda pequeno, foi indicado ao Prêmio de Música, com a música infantil “Lá na Fazenda do meu pai”, em categoria especial, lançamento infantil, da 30ª edição do Prêmio de Música Brasileira, na manhã de terça- feira, 25.

O cantor Léo Pinheiro, se destacou na 10ª edição do The Voice Brasil, da Rede Globo, em 2021, com a música “Bar do Balacobaco", de Arnund Rodrigues, cantor e compositor que morou na capital do Tocantins e morreu em 2010, em um naufrágio em Palmas.

O Prêmio de Música Brasileira dá voz a artistas, em 18 regiões do Brasil, de Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Maranhão, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Tocantins.

As premiações têm diversas categorias entre canção popular e lançamentos, especiais, instrumental, MPB, melhor canção, música urbana, POP/ROCK, regional, revelação, projeto especial, samba e audiovisual.