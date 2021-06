Vida Urbana Lázaro Barbosa pode estar escondido em gruta; polícia fecha o cerco na região Os esforços policiais estão concentrados na última região onde se tem pistas de que o fugitivo passou, próximo ao Distrito de Girassol

As forças policiais de Goiás e Distrito Federal estão concentrando os esforços da busca por Lázaro Barbosa, de 32 anos, na última região onde se tem pistas que ele passou, a cerca de 10 quilômetros do Distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. Este é o décimo primeiro dia que a polícia segue atrás do suspeito da chacina em Ceilânia, no Distrito Federal. Na noite ...