Inicia na quarta-feira, 17, um projeto para revitalizar a língua e cultura da etnia Krahô–Kanela, na Aldeia Catàmjê na Terra Indígena Krahô-Kanela, em Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado.

O projeto vai ocorrer de 17 a 20 de agosto, dentre as programações está prevista pintura corporal, cantoria, corrida de tora, aulas de língua materna, formatura tradicional, formatura cultural e pescaria no Rio Formoso.

Um dos coordenadores do projeto, o cacique Wagner Katamy Krahô-Kanela destacou a importância do evento para a valorização da cultura indígena.

“Esta semana nós estamos realizando um evento de 17 a 20 de revitalização da língua e cultura Krahô-kanela e esse projeto é super importante para nossa escola, é um projeto de fortalecimento da língua materna, do canto, pintura corporal, artesanato e intercâmbio linguístico entre o povo Krahô-kanela de Lagoa da Confusão e o povo Krahô de Itacajá da aldeia Manoel Alves”, disse.

De acordo com o cacique, o projeto de valorização cultural iniciou no ano de 2009, “institucionalizado pela Seduc, desde então nós estamos fazendo esse trabalho de valorização cultural e intercâmbio linguístico nós vamos para o Kraô e eles vem para nossa área”.

A realização do evento é da Associação do Povo Indígena Krahô-Kanela da Aldeia Catàmjê-Apoinkk em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria da Cultura e Turismo (Sectur), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Prefeitura de Lagoa da Confusão e Conselho Indigenista Missionário.

Krahô-Kanela

De acordo com informações dos Povos Indígenas no Brasil (Pib) os Krahô vivem no nordeste do Estado do Tocantins, na Terra Indígena Kraolândia, situada nos municípios de Goiatins e Itacajá. Entre os rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno, afluentes da margem direita do Tocantins.

O cerrado predomina o território que é cortado por estreitas florestas que acompanham os cursos d’água. É mais larga a floresta que acompanha o rio Vermelho, que faz o limite nordeste do território indígena.