No Dia Mundial da Água, comemorado neste dia 22, o conflito judicial pelo uso da água da Bacia do Rio Formoso por médios e grandes produtores agrícolas está sentenciado com a condenação do Governo do Tocantins e o Naturatins uma série de 27 medidas fixadas pelo juiz Wellington Magalhães para tentar salvar um dos principais rios do Tocantins.

Largamente usado na irrigação da produção agrícola do sudoeste do Estado, o Rio Formoso perde a capacidade de fornecer água para grandes produtores durante a estiagem - entre junho e setembro - quando ocorre a interrupção das chuvas e se eleva a demanda para irrigar lavouras.

A situação levou o Ministério Público a ajuizar uma ação no dia 1º de agosto de 2016 contra o Estado do Tocantins e o Naturatins, em que pedia o fim das captações de água da Bacia do Rio Formoso.

Passados seis anos, 7 meses e 21 dias desde o protocolo da ação e 15 audiências públicas realizadas pelo juiz Wellington Magalhães, da Comarca de Cristalândia, além de duas inspeções judiciais no local, a sentença do juiz é homologatória. Ou seja, o juiz considerou parcialmente cumprido os compromissos firmados pelas partes e validou o projeto de Gestão de Alto Nível, proposto na primeira audiência do caso, em dezembro de 2016, que inclui a Universidade Federal do Tocantins na gestão da captação.

Medidas gerais e específicas para solucionar o conflito

Na sentença de 54 páginas, concluída às0h14 desta quarta-feira, o juiz Magalhães fixa 27 medidas a serem adotadas sobre aspectos do conflito que ficaram pendentes ao longo do processo judicial que devem ser cumpridas pelo governo estadual. Estas medidas podem ser conferidas na íntegra na infografia abaixo.

“Apesar dos inúmeros avanços alcançados desde o início do projeto, as incertezas associadas à disponibilidade hídrica, à demanda hídrica, ao cruzamento das informações de disponibilidade com demanda hídrica são entraves que ainda comprometem a eficácia e eficiência da gestão sustentável projetada”, afirma o juiz.

Entre as medidas gerais, o juiz sugere ao Executivo implementar, em 60 dias, a cobrança pelo uso da água para financiar a manutenção do sistema de gestão das águas e, em 180 dias, a realização de estudos técnicos para criar uma Agência de Águas pelas particularidades da Bacia do Rio Formoso e seu elevado grau de exploração econômica pelo agronegócio.

O juiz também determina mais transparência aos trabalhos técnicos do Comitê de Bacia e Câmara Técnica com acesso a atos, pareceres, convocações, notas técnicas ao público geral em linguagem acessível à população, entre outras medidas, detalhas na imagem abaixo.