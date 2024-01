Vida Urbana Justiça torna réu homem que manteve mulher em cárcere privado por quase um mês em Chapada de Areia Prisão ocorreu no Natal e a denúncia oferecida e recebida nesta terça-feira, 2, acusa homem de sequestro e ameaça da vítima

O juiz plantonista Marcello Rodrigues de Ataídes colocou no banco dos réus o homem preso no dia de Natal ao manter a companheira sequestrada entre 9 e 22 de dezembro de 2023 em uma fazenda em Chapada de Areia. Ao ser preso dias quando a Polícia Militar foi chamada durante episódios de agressões e ameaças com uma imitação de arma, ele estava com tornozeleira eletrô...