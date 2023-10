Vida Urbana Justiça torna réu ginecologista preso por violação sexual em exames com três vítimas Paulo Rodrigues do Amaral, de 62 anos, está preso preventivamente na Unidade Penal de Palmas, onde recebeu a intimação da denúncia aceita

O juiz Márcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal de Palmas, tornou réu por violação sexual o médico ginecologista Paulo Rodrigues do Amaral, de 62 anos, ao receber e dar início à instrução processual de uma denúncia do Ministério Público ajuizada no dia 26 de setembro. Com a decisão, o médico passa a responder por supostos atos libidinosos contra três vítimas que de...