A 3ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) decidiu por unanimidade na quarta-feira, 22, reconhecer a dupla maternidade socioafetiva e determinar a expedição no registro de nascimento de uma de uma criança de 11 meses para que conste o nome das suas duas genitoras, sem distinção de filiação. O casal é de Pedro Afonso, região nordeste do estado.

A advogada especialista em direito de família, sucessões e direito público, Loyanna Caroline Lima Leão Vieira, que atua no caso, contou ao JTo nesta quinta-feira, 23, que em razão das mulheres conviverem em união estável há mais de 5 anos, desde janeiro de 2018, e terem planejado ser mães foi realizado o processo na Justiça, mas que em 1º grau foi julgado improcedente.

"A sentença de 1 grau foi julgada improcedente com a alegação de que somente a inseminação artificial realizada em Clínica de Reprodução Assistida, possui legalidade, considerando o teor do Provimento n 63/2017 do CNJ. Entretanto, sabemos que nem todas as famílias possuem condições financeiras suficientes para arcar com os altos custos inerentes à inseminação em Clínica especializada. Desta forma, as requerentes decidiram realizar a inseminação artificial caseira, através da doação de material genético de um doador anônimo".

A advogada interpôs a apelação no TJ, alegando “o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da paternidade/maternidade responsável e do melhor interesse da criança previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente”.

O recurso de apelação do TJTO é de relatoria do desembargador João Rigo Guimarães e tem como base na análise das mães pois entendeu que elas vivem em união estável e que houve todo um planejamento “tendo ambas participado ativamente no período pré e pós-gestacional, de modo que se pode inferir a criação de vínculos estreitos, embora em um curto período de tempo”.

De acordo com o TJTO, a decisão se ampara ainda no artigo 1.593 do Código Civil. “A relação de parentesco é natural ou civil, podendo decorrer de consanguinidade ou socioafetiva, sendo que para o reconhecimento desta última hipótese, exige-se a presença de estado de posse do filho e a vontade hígida em exercer a maternidade”, alem de ser fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana e no mehor interesse da criança.