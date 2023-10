Vida Urbana Justiça suspende nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público de Darcinópolis Ministério Público apontou suspeita no concurso após candidatos parentes de membros da comissão e da gestão saíram de eliminados no resultado preliminar para o 1º lugar no concurso sem publicação de recursos

O juiz José Carlos Ferreira Machado, da 1ª Escrivania Cível de Wanderlândia, suspendeu liminarmente a nomeação e a eventual posse dos candidatos aprovados no concurso público n. 001/2023 do município de Darcinópolis. A decisão provisória saiu em ação do Ministério Público ajuizada no dia 29 contra a prefeitura e o Icap, Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesq...