A 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins decidiu suspender a cobrança de uma fatura de energia elétrica e impedir o corte do fornecimento de luz em uma residência de Miracema do Tocantins. A decisão divulgada nesta quinta-feira, 10, atendeu um pedido da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).

Conforme apontou o órgão, a fatura em questionamento é referente ao mês de junho deste ano, no valor de R$ 1.117,21. Mas cobranças anteriores mostram que as faturas de energia da mesma unidade consumidora vinham de valores bem menores.

“Como a quantia excede em muito ao padrão de consumo na unidade, que gira em torno de R$ 76,55, considerando a média entre as faturas de abril [R$ 83,37], maio [R$ 76,03] e julho [R$ 70,27], o consumidor se absteve de quitá-la para questioná-la, buscando a DPE-TO em Miracema para tal, visto que se trata de pessoa hipossuficiente”, apontou a DPE.

A Justiça determinou a proibição de suspensão do fornecimento, sob pena de multa diária de R$ 300 limitada a 30 dias, em caso de descumprimento por parte da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.

“Esta medida se deve ao fato de que o corte de energia elétrica causaria uma série de transtornos ao consumidor, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado; e, além disso, caso haja a comprovação da legalidade da cobrança, o eventual crédito poderá ser posteriormente cobrado pela fornecedora de energia elétrica”, finaliza o órgão.

Distribuidora

A Energisa Tocantins afirmou em nota que o cliente solicitou revisão da fatura de energia elétrica no dia 3 de agosto junto a sua Ouvidoria. No dia seguinte, 4 de agosto, durante inspeção da equipe de campo, identificaram que o medidor estava queimado e o substituíram sem custo para o consumidor.

Dessa forma, a fatura do cliente precisou ser recalculada de acordo com o consumo real do imóvel e que em nenhum momento o fornecimento de energia chegou a ser interrompido, explicou a distribuidora.

A Energisa esclareceu que está em contato com o cliente e à disposição da Defensoria Pública do Estado do Tocantins para mais informações. A empresa reforça que a energia do cliente segue regular.