Redação Jornal do Tocantins

O agrônomo Jonas Britto Bukoski, de 41 anos, é considerado foragido da Justiça desde o dia 23 de maio, após a Justiça estadual constatar que ele saiu da Unidade Prisional de Palmas, onde estava preso, por uma soltura equivocada. Cumprindo pena em outro processo e réu por feminicídio e estupro, o homem teve direito a progredir do regime fechado e acabou solto no dia 13 de maio.

O erro judicial ocorre porque há uma ordem de prisão preventiva contra ele em uma ação denúncia por feminicídio desde janeiro de 2021. Naquele mês, ele tentou matar a ex-esposa, com quem vivia há 11 anos, mas acabou preso e denunciado no dia 4 de março pelo Ministério Público.

Na ação penal de competência do júri, ele é acusado de ter esmurrado o rosto da mulher e de ter atirado três vezes contra ela, após a festa de aniversário de uma filha. Um dos tiros de espingarda acertou a nuca da mulher, que conseguiu escapar com vida e fugiu para a mata, onde se escondeu por dias seguidos. Nesta denúncia, o Tribunal de Justiça confirmou que ele vai ser julgado pelo Tribunal de Júri, mas ainda não há data marcada.

Doze meses depois, em dezembro de 2021, uma nova denúncia do Ministério Público o colocou no banco dos réus por estupro de vulnerável sem possibilidade de resistência da vítima. Ele é acusado de ter tido conjunção carnal e praticado atos libidinosos com uma filha, dos 13 aos 18 anos, inclusive com uso de medicamentos para sedar a vítima, encomendados à própria mãe da menina, segundo a denúncia.

Ao perceber a falha da Justiça, a defesa da vítima fez uma petição ao juiz criminal de Palmas, Cledson José Dias Nunes. O magistrado acatou o pedido e disse ser “imperioso reconhecer a incorreção da soltura do acusado” e expediu nova ordem de prisão.

De acordo com o juiz, a prisão preventiva decretada na ação por feminicídio não foi revogada pelo Judiciário e ele mesmo, dias atrás, havia negado a revogação da medida. “Reitero a determinação para inserção, no BNMP [Banco Nacional de Mandados de Prisão], que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado Jonas Britto Bukoski nos autos 0000030-15.2021.8.27.2704, como também a comunicação à Polinter para integral e urgente cumprimento”, escreveu o juiz.

Cledson também determinou a abertura de um processo administrativo para descobrir quem deixou de anotar no sistema judicial a existência da ordem prisional contra o réu por mais de dois anos, o que facilitou sua soltura.

Vítimas relatam temor por tentativa de aproximação

A defesa das vítimas, feita pela advogada Fernanda Silveira, afirma que suas clientes estão inseguras novamente. “Essa falha do sistema judiciário é lamentável, tendo em vista que a soltura equivocada do réu colocou suas vítimas, novamente, em concreto risco de vida, uma vez que o acusado, após ser solto, já procurou manter contato com a ex-companheira, por meio de parentes”.

A soltura do réu provocou instabilidade na vida das vítimas, segundo a advogada. “Neste momento, estamos buscando um novo lugar para as vítimas morarem e novos empregos, enfim, novos meios de escondê-las do réu, até sua captura”.

A advogada também afirma que tomou conhecimento também que o acusado tem buscado restabelecer contatos e vínculos de pessoas próximas às vítimas, por meio das redes sociais, uma situação que coloca as vítimas e a defesa em risco. “Temos imensa preocupação quanto a integridade física e psicológica das vítimas do acusado, que não somente viveram fatos extremamente traumáticos como tiveram que se mudar do Estado e buscar um recomeço para suas vidas”.

O Jornal acionou o suspeito, por whastapp, ele quis saber o motivo da ordem de prisão e não se manifestou mais após o repórter mandar o print da primeira página da ordem prisional.

O JTo também acionou a defesa, que estava em audiência, e aguarda manifestação para atualização da matéria.