A Justiça recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público contra o motorista Fernando Neto Pereira Pinto, 45 anos, por matar com um golpe de faca a namorada Elma Pereira Matos, 33 anos, no dia 2 de agosto, em Porto Nacional.

No dia do crime, ocorrido por volta das 12h, Elma estava indo ao supermercado quando o autor a surpreendeu no meio da rua. Ele se aproximou, a abraçou e desferiu golpes de faca.

Conforme apurado pelo JTo, após esfaquear a vítima na Avenida Parnaíba, esquina com a Rua Iriri, no Setor Vila Nova, Fernando tentou fugir do local em cima de um telhado, caiu e se feriu. Militares o levaram para o Hospital Regional de Porto Nacional.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe encontrou o suspeito no quintal de uma casa onde desobedeceu às ordens policiais e tentou "investir contra" a equipe, que atirou na perna do suspeito. A PM também disse que Fernando estava com tornozeleira eletrônica e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a PM, a equipe apreendeu uma faca com ele e apresentou na delegacia, onde houve o auto de prisão em flagrante.

Busca nos sistemas processuais do Judiciário do Tocantins mostram que Fernando Pinto respondeu a processos por posse de drogas para uso pessoal e roubo.

Em uma das condenações encontradas, em 2017, a pena chegou a 7 anos de detenção pelo último crime. Entre inquéritos, ações penais e de execução da pena, o JTO encontrou pelo menos 13 registros processuais do suspeito.

De acordo com o Ministério Público o crime ocorreu por motivo fútil e mediante dissimulação, “pois Fernando aproveitou-se da ocasião em que Elma estava indo ao supermercado e chamou-a para conversar. Em seguida, se aproximou, abraçou a vítima e a esfaqueou”.