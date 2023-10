A Justiça proibiu uma agência de turismo de vender novos pacotes de viagem após uma ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de Palmas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao anunciar o cumprimento da ordem nesta terça-feira, 3.

A ordem judicial de suspensão de atividade econômica contra a empresa ocorreu nesta terça-feira, 3, após vários clientes registrarem boletins de ocorrência por acordos não cumpridos, mesmo após pagamento de taxas, conforme divulgado pela SSP.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a empresa está limitada a cumprir apenas os acordos que estão em andamento "visando satisfazer os clientes que já pagaram por viagens e hospedagens". O órgão não identificou a empresa nem o empresário.

O Jornal do Tocantins checou que o alvo da medida é o empresário Gleber Miler Silva Rocha Ferreira, proprietário da empresa Gm Turismo, aberta em 1 de março de 2002 e com situação cadastral ativa, segundo buscas no site da Receita Federal.

O Jornal do Tocantins mostrou, em março, relatos de cinco vítimas que afirmam ter caído em golpe ao comprarem pacotes de viagens com a empresa e, depois, descobrir que os bilhetes não tinham validade.

Uma das vítimas, a bióloga Mariele Oliveira teve um prejuízo de R$ 30 mil. O prejuízo de todos os integrantes do grupo passava de R$ 500 mil.

“[...]ao menos desde o ano de 2019, o agente de viagens estaria praticando esses atos delituosos, que excedem o mero desacordo comercial e mais se assemelham à prática do crime de estelionato", disse o delegado Gregory Almeida, responsável pelo caso, por meio da assessoria.

A defesa do empresário, feita pelo advogado Raoni Rosaldo Ramalho Ribas, afirma que a medida é ilegal por ferir a legislação que trata de acesso à informação, acesso à Justiça, viola princípios processuais, a Constituição Federal e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Confira a nota na íntegra

Com relação a recente Decisão no Processo: 0020286-30.2023.8.27.2729/TO. Apesar do meu cliente ter sido surpreendido com a decisão do processo diretamente do Delegado ao invés do Oficial de Justiça, ela não contém as informações necessárias para acesso ao processo, não se trata de mandado onde consta a chave do processo, já que este corre em segredo de justiça, já solicitamos a habilitação nos autos mas ainda não foi concedida, precisamos dessas informações para prestar melhores esclarecimentos.

A ausência de mandado viola o Acesso a Informação, Art. 5º, inciso XIV, o Acesso à Justiça, Art. 5º, Inciso XXXV, a Ampla Defesa e Contraditório Art. 5º, inciso LV, todos da Constituição Federal.

A agência não tinha conhecimento do inquérito e nunca foi chamada a se manifestar quanto as acusações, o que também viola o Devido Processo Legal, Art. 5º, Inciso LIV da Constituição Federal.

Em todo caso, nós iremos recorrer da decisão que afronta os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, presentes no Art. 1º, inciso IV, da Constituição.

A decisão não levou em consideração ser a agência uma empresa com mais de 21 anos de mercado que sempre atendeu prontamente os seus clientes em suas necessidades e se tratar de uma atividade lícita.

Além disso, temos que considerar o contexto da Pandemia, período apontado na decisão (2019 e 2022), onde tivemos várias restrições sanitárias que impediam as viagens, acarretando remarcações e cancelamentos alheios a vontade da empresa, que inclusive colocaram a empresa em dificuldades financeiras, como é de amplo conhecimento no setor.

A suspensão das atividades é extremamente prejudicial a Agência e poderá acarretar maiores problemas no cumprimento de seus compromissos.

RAONI ROSALDO RAMALHO RIBAS

OAB/TO 9287