Vida Urbana Justiça proíbe bar de promover qualquer tipo de barulho que cause incômodo na vizinhança Bar está localizado no Jardim dos Ipês, em Porto Nacional; proprietário afirma ser perseguição por não ter realizado eventos desde dezembro

Um bar localizado no Jardim dos Ipês, em Porto Nacional, está proibido de produzir qualquer tipo de barulho que cause incômodo na vizinhança após decisão da Justiça. A ação foi movida pelo Ministério Público (MP) que pediu a interrupção imediata de eventos ou atividades que possam gerar ruídos nas imediações do estabelecimento. Segundo o Ministério Público, o bar ...