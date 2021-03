Vida Urbana Justiça obriga estado a pagar UTI Covid particular para o ex-vereador Lúcio Campelo Decisão fixa multa até o limite de R$ 50 mil caso estado não cumpra a decisão.

O juiz William Trigilio da Silva concedeu uma liminar à família do ex-vereador Lúcio Campelo (MDB), que se encontra intubado e sedado em um hospital particular de Palmas, na noite deste domingo, 7, determinando que o Estado do Tocantins viabilize o tratamento do polítio na UTI privada do Hospital Santa Thereza, onde já se encontra Internado, desde o dia 2. Pela decisão, o...