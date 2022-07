Vida Urbana Justiça marca audiência na denúncia por estupro contra jogador Jobson para outubro Denúncia do estupro de 2 meninas completou seis anos em junho e terá primeira audiência a partir das 13h do dia 27 de outubro, segundo decisão do juiz Carlos Dutra, de Colinas do Tocantins

O juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra marcou para o dia 27 de outubro deste ano, a partir das 13 horas, na 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins, a audiência de instrução e julgamento da denúncia de estupro cometido contra duas meninas, então com 13 e 14 anos de idade, imputado ao jogador Jobson Leandro Pereira de Oliveira, 34. Será a primeira audiência do cas...