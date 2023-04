Será entre 9 e 19 de maio de 2023, com possibilidade de prorrogação, a primeira audiência de instrução da ação criminal dos policiais civis Antonio Martins Pereira Junior, o “A. Júnior” 38 anos, Carlos Augusto Pereira Alves, o “bolinha”, 38 anos, Giomari dos Santos Junior, 37 anos, Callebe Pereira da Silva, 37 anos e Antônio Mendes Dias, vulgo “Shrek” e dos delegados Amaury Santos Marinho Júnior, 32 anos, e Enio Wálcacer de Oliveira Filho, 41.

A decisão tomada na noite desta segunda-feira, 3, é do colegiado de juízes responsável pela ação criminal da Operação Caninana, que investigou suposto grupo de extermínio por policiais civis e delegados de polícia.

Segundo a denúncia, eles teriam matado pessoas recém-saídas dos presídios, em março de 2020, em uma prática para “limpeza de rua”. Os sete estão presos no quartel do Bope, da Polícia Militar em Palmas desde agosto do ano passado.

Eles teriam esta audiência no dia 1º de março, mas o colegiado suspendeu a ação e a audiência a pedido dos delegados Enio Wálcacer e Amaury Júnior. Os dois queriam que os juízes julgassem um incidente de falsidade no qual imputavam a prática de "lavagem de provas" para acusá-los.

Entre as suspeitas dos delgados, apontavam um relatório de inteligência de nº 002/202, da Polícia Civil é falso e foi utilizado como base para a Informação de Polícia Judiciária nº 27/2021 da Polícia Federal do Tocantins, “com as mesmas imagens, mesmos frames de vídeos, sem citar a origem dos dados ali presentes, fontes, ou mesmo cadeia de custódia de tais informações (imagens, vídeos etc.), em uma manobra processual conhecida como “Lavagem de Provas”. Também alegavam compartilhamento ilegal de provas entre a PC e a PF.

Na decisão de segunda-feira, o colegiado negou o pedido de reconhecimento de falsidade dos documentos apontados pelos delegados. Também validou o compartilhamento de informações.

O colegiado entendeu que não há documento falso na acusação e que nem há irregularidade no compartilhamento de informações entre a Polícia Civil e Polícia Federal. Os dois juízes e a juíza do colegiado concluíram que que "todas as alegações de falsidade foram devidamente esclarecidas" e retomaram a tramitação da ação penal.

Os três decidiram por dez dias consecutivos para a instrução criminal, em razão do "elevado número de testemunhas e acusados a serem inquiridos", entre 9 e 19 de maio deste ano, mas pode ser prorrogado, segundo a decisão.

O colegiado também decidiu convidar as defesas e os promotores do caso para uma reunião preparatória da audiência de instrução. O encontro preliminar será no dia 11 de abril de 2023, às 9 horas, no salão do Tribunal do Júri da Comarca de Palmas.

Confira na infografia a relação das testemunhas indicadas por cada réu da ação.