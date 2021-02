Vida Urbana Justiça marca audiência de conciliação referente à ação que pede a implantação de novos leitos Conforme pediu o MPE, a ação é por causa do aumento do número de contaminados pelo novo coronavírus e do crescimento da demanda de leitos de Unidades de Terapia Intensiva na Capital

A audiência virtual de conciliação relativa à Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Tocantins que requer ao Município de Palmas a instalação de novos leitos de UTI próprios, ficou agendada para o dia 1° de março. Conforme o MPE, a ação é por causa do aumento do número de contaminados pela Covid-19 e do c...