Vida Urbana Justiça mantém pena de produtor rural de Arraias por ter cometido crime ambiental em 2018 Denúncia criminal do Ministério Público aponta que pecuarista promoveu desmatamentos em pelo menos três áreas de preservação permanente, totalizando 0,9438 hectares de vegetação nativa desmatada

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e manteve a condenação de um produtor rural do município de Arraias, denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), 2018, pela prática de crime ambiental, referente ao desmatamento de áreas protegidas pela legislação florestal. Segundo a decisão da Justiça, o proprietário do imóvel rural foi condenado à pena...