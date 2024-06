Vida Urbana Justiça mantém pena de condenado a 40 anos por assalto a carro-forte que resultou na morte de PM Réu está preso desde 2020 quando a polícia o localizou em Belém (PA), seis meses após o crime. Ele é o único que escapou com vida de cerco policial

Uma decisão colegiada da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça rejeitou um recurso de apelação protocolado pela defesa de um dos acusados de participar da tentativa de assalto a um carro-forte, na região de Pequizeiro, em 2019. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) nesta quarta-feira (26). Com a rejeição, a Justiça manteve a sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca ...